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Aktüel Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Trio Patara" konseri
Aktüel

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Trio Patara" konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:53:39 -
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Trio Patara" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Trio Patara" konseriyle dinleyenleri tarihe yolculuğa çıkaracak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının "Patara yılı" ilan edilmesinin ardından Patara Antik Kenti'nde verilen konser, salı günü Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Konser, Antalya DOB sahnesinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Soprano Nurdan Küçükekmekçi, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve arp sanatçısı Aslıhan Güngör'ün sahne alacağı konserde dinleyenler tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Mitolojide tanrıların ve meleklerin çalgıları olarak geçen, Antik Yunan ve Roma'da cenaze, düğün, hasat, dini ritüeller ve danslara eşlik eden, askerlerin savaşa onların ritmiyle gittiği "flüt" ve "arp" ile lirik şiirlere hayat veren "ses" (şan), o dönemin ruhunu bugüne taşıyacak.






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