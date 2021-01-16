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Yerel Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 08:36:00 - 2021-01-16 09:23:28
Antalya can pazarı! Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda, Onur Turan (23) yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz (61), Ayşe Eken (58), Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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