Antalya Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar! Soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “nitelikli zimmet”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “denetim görevinin ihmali”, “güveni kötüye kullanma” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in de yer aldığı toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Bu kapsamda 14 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ifadelerinin alınması için davet edildiği, 2 kişinin yurt dışında olduğu ve 1 kişinin ise yeni ameliyat geçirmesi nedeniyle gözaltına alınmadığı bildirildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalar sonucu toplam 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş kamu zararı oluştuğu tespit edildi.