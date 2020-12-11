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Aktüel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, çevrim içi toplantıda Kılıçdaroğlu ile görüştü
Aktüel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, çevrim içi toplantıda Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Başkan, sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" - Kovid-19 tedavisinin ardından görevine dönen Muhittin Böcek: - "Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:39:24 -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, çevrim içi toplantıda Kılıçdaroğlu ile görüştü

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çevrim içi toplantıda görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böcek, partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Böcek'e "Aramıza hoş geldin." dedi.

Böcek'in taburcu edilerek görevinin başına dönmesinden mutlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Kovid 19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çok daha kısa sürede çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak başlı başına önemli bir olay. Doktorlara da yürekten teşekkür ediyorum. Başkan, sağlığına dikkat et. Antalya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz."

Böcek ise iyi dilekleri için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini dile getiren Böcek, "Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.


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