



ANTALYA (AA) - Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabını, "Corendon Circus" takımından Mathieu Van Der Poel kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabına 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcu katıldı.

Köprülü Kanyon çıkısında ana gruptaki bisikletçilerden bir grup, pedalların birbirine sürtmesiyle yere düştü. Tedavileri ayakta yapılan sporcular, tekrar grubu dahil oldu.

Hollandalı sporcu Mathieu Van Der Poel, etabı 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada tamamladı.

İkinciliği "Adria Mobil" ekibinden Sırp Dusan Rajovic, üçüncülüğü de "Monkey Town A Block CT" takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij tekerlek farkıyla kazandı.

Bu sonuçla, Mathieu Van Der Poel genel klasmanda zirveye çıkarak magenta renkli mayoyu giydi. Hollandalı sporcu, aynı zamanda sprint klasmanında ilk sıraya yerleşerek sarı mayonun da sahibi oldu.

"Wiggins Le Col" ekibinden Yeni Zelandalı James Fouche tırmanış klasmanını ilk sırada bitirerek "turuncu" mayo ve "antik kentler" adı verilen prim klasmanını da birinci tamamlayarak aynı zamanda "yeşil" mayoyu da giymeye hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve mayoları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabını birinci tamamlayan Mathieu Van Der Poel, başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hollandalı sporcu, ödül töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında, "Kendimi harika hissediyorum.Takım adına çok çalıştık ve başarı sağladık. İlk etabı kazanmak üzerimizdeki baskıyı aldı. Takımımla beraber diğer etaplardan da dereceler elde etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

24 Şubat'ta sona erecek dört etaplı yol yarışı, yarın Kemer etabıyla devam edecek.



