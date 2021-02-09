Antalya AKEV Üniversitesi akademik kadrosunu genişletiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre profesör ve doçentlik kadrosuna müracaat edecekler istenen belgelerle birlikte Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecekler ise Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilecek. Konuyla ilgili gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabileceği bildirilen ilana son başvuru tarihi 23 Şubat 2021. Müracaatların ön değerlendirme sonuçları 26 Şubat 2021 ve yazılı sınav giriş tarihi ise 2 Mart 2021 olarak belirtilen duyurunun sınav giriş yeri ise saat 14.00’de Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 8 Mart 2021 açıklanacak.

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