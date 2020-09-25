Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Adana'da annesiyle tartıştığı iddia edilen kişi evi yakıp kayıplara karıştı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 480 sokakta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Mustafa H., annesi Zılga H. ile tartışınca evinde bulunan eşyaları ateşe verince yangın çıktı.
Olay yerine gelen polislere kapıyı açmamak için eşya dayayan Mustafa H. çatıya çıkarak polislerden kaçtı.
İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak çıkan yangını söndürdü. Oturdukları evde eşyaları yanan anne Zılga H., gözyaşlarına hakim olamadı.