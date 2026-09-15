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Yerel Annesinin elini bırakmasıyla servis minibüsünün altında kaldı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Annesinin elini bırakmasıyla servis minibüsünün altında kaldı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Annesinin elini bırakmasıyla servis minibüsünün altında kaldı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta annesinin elini bırakır bırakmaz servis minibüsünün altında ezilen 6 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci olay, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, 6 yaşındaki çocuk annesinin elinden çıkarak yola çıktı. Bu sırada minibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri servis minibüsünün sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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