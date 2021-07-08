  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Moise'nin eşi ABD'ye nakledildi
New York borsasına tutanak gazı
Duyuruldu! 19 Temmuz'da Biden ile görüşecek
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Sağlık Annesini ve yeğenini kaybetmişti! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı
Sağlık

Annesini ve yeğenini kaybetmişti! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hafta arayla annesini ve yeğenini kaybeden Yeter hemşirenin özverili çalışmasını paylaşarak 'aşı' vurgusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 01:05:00 - 2021-07-08 01:07:03
Annesini ve yeğenini kaybetmişti! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Bir hafta arayla annesi ve yeğenini kaybetmesine rağmen izin almadan aşılama çalışmaları için görevinin başına dönen Yeter hemşirenin, özverili çalışmaları Bakan Koca’nın dikkatini çekti.

Bakan Koca aşının önemini vurguladı

Koronavirüs sürecinin gizli kahramanlarından olan sağlıkçılar, aşılama çalışmalarında da hız kesmezken, Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Yeter Alaçam’ın özverili çalışması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da dikkatini çekti. Covid-19 ve aşılama birimlerinde çalışan Yeter hemşirenin, bir hafta arayla anne ve yeğenini kaybetmesine rağmen izin almadan görevinin başına geldiğini ifade eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgını en iyi bilen sağlıkçıları tebrik ederek aşının önemine vurgu yaptı.

"Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar"

Bakan Koca, Yeter hemşire ilgili yaptığı paylaşımda, “Didim’deki Devlet Hastanemizin Covid-19 servisi ve aşılama biriminde çalışan Hemşire Yeter Alaçam, annesiyle yeğenini bir hafta arayla kaybetmesine rağmen, izin almadan, kısa süre sonra görevine devam etti. Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar. Aşı olmanın, aşı yapmanın önemini de” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay