Annesini sokak ortasında darbeden vicdansıza meydan dayağı!

İstanbul Sancaktepe’de silahlı bir saldırgan sokak ortasında annesini darbetti. Vatandaşın engelleme çabalarıyla kadın, saldırgan oğlunun elinden kurtarılırken çevredeki vatandaşlar şahsa linç girişiminde bulundu. Oğlunun darbettiği kadının hastanede tedavisi sürerken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Annesini sokak ortasında darbetti

Sancaktepe’de elinde silah olan H.B. isimli saldırgan sokak ortasında S.B. isimli annesini darbetti. Olayı gören vatandaşlar şahsı engelleyerek darbedilen kadını oğlunun elinden kurtardı. Vatandaşlar daha sonra saldırganın çevresini sararak linç girişiminde bulundu.

Vicdansız evlada meydan dayağı

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan şahsı vatandaşın linç girişiminden kurtardı. 112 unsurları olay yerine gelerek saldırgan şahsın darp ettiği annesi S.B.’yi hastaneye intikal ettirdi.

Saldırgana ait silah ve fişek ele geçirildi

Ayrıca yapılan kontrolde binanın önünde bulunan çuvalın içerisinde H.B. isimli şahsa ait olduğu belirlenen 2 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Tabancanın sapıyla annesine vurmuş!

H.B. isimli şahıs polis sorgusunda, cep telefonu almaya gittiğini ancak cep telefonu alamadığından annesini almaya göndermek istediğini, annesinin de gelmek istememesi üzerine tabancanın sapıyla annesinin vücuduna vurduğunu itiraf etti. Şahsın annesi S.B.’nin tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahısların devam eden uzaklaştırma kararlarının olmadığı anlaşılırken, şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Mağdur anne: Sürekli şiddet görüyorum

Öte yandan darbedilen kadının kendisiyle konuşan bir vatandaşa, “Sürekli şiddet görüyorum, her zaman görüyorum. Alıyorlar geri salıyorlar” dediği görüldü.