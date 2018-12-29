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Annesini kaybeden genç kendini astı

Denizli'de kısa bir süre önce annesini kaybeden 16 yaşındaki genç, yaşadıkları evde kendini astı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:30
Annesini kaybeden genç kendini astı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Halil A. (16), evde iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.

Çivril'de, annesi bir süre önce yaşamını yitiren Halil A., dün saat 21.00 sıralarında eve gelen babası ve dedesi tarafından iple tavana asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmediği belirtilen Halil A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:30
  1. Denizli
  2. Çivril
  3. Annesini kaybeden genç kendini astı
  4. intihar

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