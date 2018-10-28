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Annesini 243 yerinden bıçakladı! Cezaevinde ise...

Bursa'da annesi Mazez Bakıryapan'ı 243 yerinden bıçaklayarak öldüren, Selçuk Bakıryapan'ıtutuklu bulunduğu cezaevinin koğuşunda döverek öldürdükleri öne sürülen 7 tutuklu sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 14:33
Annesini 243 yerinden bıçakladı! Cezaevinde ise...

Olay, 19 Ocak 2016 tarihinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Bakıryapan, annesi Mazez Bakıryapan'ı 243 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Bakıryapan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Bakıryapan'a,  İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak, tedavi edilmesini kararlaştırdı.

Koğuş sayımında ses vermedi

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Selçuk Bakıryapan, 12 Haziran günü sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kol kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

Dövüp, yıkadıktan sonra yatağına yatırmışlar

Bursa Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz tarafından yapılan soruşturmada, Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda kalan tutuklu ve hükümlülerin ifadelerine başvuruldu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, Selçuk Bakıryapan'ın, psikolojik sorunları olması nedeniyle kaldığı koğuştakilerce istenmediği ve sevilmediği, bu nedenle koğuşta kalanlar tarafından ufak çapta darbedildiği belirlendi. İlaç içmeye giden arkadaşı Emre Nuri K. ile birlikte koğuştan çıkan Bakıryapan, sıkıntısını infaz koruma memuruna anlattı.

Koğuşa dönen Emre Nuri K. ise bunu arkadaşlarına söyledi. Bunun üzerine İbrahim Ç., Hakan G., Savaş M., Ünal K. ve Muhammed M., Selçuk Bakıryapan'ı öldüreyise dövüp, banyoda yıkadıktan sonra yatağına yatırdı. Ünal K. da iddiaya göre, yataktaki Bakıryapan'ın boğazına ve göğsüne ayağındaki botlarla vurdu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, sanıklar Hakan G. (18), İbrahim Ç. (33), Muhammed M. (20), Savaş M. (23), Ünal K. (34), Uğur A. (44) ve Öztürk T. (30) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İbrahim Ç.'nin avukatı Özgür Atabay, iddianamenin Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini, sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:33
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Annesini 243 yerinden bıçakladı
  4. Selçuk Bakıryapan
  5. Mazez Bakıryapan
  6. Cinayet
  7. cezaevinde öldürüldü

YORUM YAZ

  • TanerTaner59 dk önce
    Şu işe bak be. 7 kişi Ömür boyu mahkûmu öldürüp ömür boyu mahkûm oluyorlar...
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