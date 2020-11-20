Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Adana'da avukat ağabeyini ve annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Avukat kardeşi Altuğ P. (41) ve annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. (45) hakkında 11 Ağustos'ta Kurtuluş Mahallesi'nde açılan soruşturma Merkez Seyhan ilçesi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. .

Tolga P. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle "kasten öldürme" için hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, otopsi tutanağıyla şehit olan avukat Altuğ P'nin babası Şeref P. hakkında açılan vesayet davası dosyasındaki belgelere yer verildi.

Tolga P, iddianameyi savunmasında anne ve kardeşini öldürmekten pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mart 2020'de Altuğ P., babamın vesayetini almak için dava açtı. Babam, 'Bana velayetini vermezsen sana bakmayız, bu evden çıkarsın' dedi babamdan öğrendim, bunun üzerine babamı evime götürdüm, sonra vesayet davasını görüşmek için annemin evine gittim, aramızda sadece dayak olayını görüştüm sonra evden ayrıldım sonra kardeşim Babamın mal varlığına tedbir koydurdu. Babam ihtiyacı için bile bankadan para çekemez hale geldi. 3 ay boyunca babama ben baktım.

Davayla ilgili 12 Ağustos'taki duruşma öncesi 11 Ağustos'ta Adana'ya geldiğini ifade eden Tolga P, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Altuğ ağabeyim 3. katta oturuyordu. 3. kata çıktığımda ağabeyimle karşılaştım. Altuğ bana 'Hırsızsın, babamın malını çalıyorsun, hilekârsın' dedi. sen erkek değilsin. 'Ağır hakaret ve küfürleri duyunca kanım beynime sıçradı. Ne yaptığımı bilmez bir halde belimdeki tabancayı çıkartıp Altuğ'a 2-3 metreden rastgele ateş ettim., nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum, asansöre binip 6. kata çıktım babam kapıyı açtı "Annem nerede?" Sordum babam "Senin annen yok" dedi babama inanmadım, annemi evin içinde aramaya başladım, banyoya baktığımda kapının kilitli olduğunu gördüm. Annemin içeride olduğunu gördüm ve bağırdı kapıyı açmaya çalıştım, banyonun kapısını çalmaya ve kırmaya çalıştım, Babam da beni engellemeye çalıştı. Kapının kırılan kısmından içeriye doğru rastgele ateş ettim. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Kardeşini ve annesini öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü belirten Tolga P, "Silahı şakağıma koyarak intihar etmek istedim. Babam bana intihar etmememi söyleyerek silahı elimden aldı. Kardeşimi ve annemi mirastan dolayı öldürmedim.Bu olay, kardeşimin ve annemin babamı darbetmeleri ve bana olan davranışları nedeniyle ani bir kızgınlıkla kardeşimin beni tahrik etmesi sonucu yaşanmıştır.. " Kardeşim Altuğ'un ağır itham ve hakaretleri sonucu kendimi kaybettim. Annemi de kardeşimin ölümüne neden olduğu düşüncesiyle vurdum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Baba Şeref P. de iddianamede yaptığı açıklamada Tolga P'nin olay sonrası intihara teşebbüs ettiğini ancak oğlundan silahı alıp onu engellediğini belirtti.

Tolga P'nin davası önümüzdeki günlerde başlayacak.