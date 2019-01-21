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Annesi 'ders çalış' dedi! O katil oldu

Tokat'ta Hasan A. isimli şahıs kendisine 'ders çalış' dediği için annesini bıçaklayarak araya giren kardeşini de öldürdü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
Annesi 'ders çalış' dedi! O katil oldu

Tokat'ta Fatma-Yalçın A. çiftinin 4 çocuğundan Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan A., tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi Sefa A.'yı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Hasan A., olayın nasıl gerçekleştiğini de yine ifadesinde anlattı.

'Pişmanım'

Cumartesi akşamı babası Yalçın A.'nın annesini arayarak ders çalışmasını istediğini söyleyen Hasan A.'nın ifadesinde, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor, ders çalışmam noktasında her zaman baskı yapıyordu. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Olay günü ise babam evde yoktu. Babam annemi arayarak ders çalışmamı söylemiş. Annem de gelip, 'baban aradı ders çalışacakmışsın' dedi. Olay da bundan sonra oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Annesinin baba Yalçın A.'dan gelen bu telefon üzerine ders çalışmasını istediği Hasan A.'nın bıçakla annesini boğazından yaraladığı, daha sonra araya giren kardeşi Sefa A.'nın da bu esnada bıçaklandığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
  1. Tokat
  2. annesini öldüren çocuk

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