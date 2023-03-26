Annelere harçlık devletten gelecek! Bir şart var: Her ay 1300 TL'lik nakit yardımı sürüyor

Seçimlerin yaklaşması ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan peş peşe duyurular gelmeye devam ediyor. Sosyal yardım paketleri ile geçinemeyen ailelere can suyu olmaya çalışan bakanlık bu sefer annelere yönelik yeni bir duyuru yaptı. Annelere harçlık devletten geliyor! Tek bir şartla her ay 1.300 TL nakit desteği alabilirsiniz. Hemen başvurun sizde her ay paranızı PTT'den alın. İşte detaylar haberimizde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerini hızlandırdı. Seçimlerin yaklaşması ile birlikte yeni duyurular yapılırken gelen son haber anneleri sevince boğdu. Annelere harçlık devletten geliyor! Tek bir şartla siz de bu ödemelerden yararlanabilirsiniz. Her ay 1.300 TL nakit desteği verilecek. Siz de başvurarak bu imkanlardan yararlanabilirsiniz.

2023 yılı itibari ile hükümet tarafından sosyal yardımlar arttırılmış durumda. Bu süreçte dar gelirli ailelere yardım etmeyi sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu defa annelere yönelik yeni bir yardım kampanyası başlattı. Yapılan duyuruda annelere ilk çocuk için 300 TL, 2 çocuk için 400 TL 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL olmak üzere toplamda 1300 TL nakit desteği sağlanacak. Ödenecek paralar PTT üzerinden yatırılacak.

Annelere verilecek destek ödemeleri için aranan şartlar neler?

Gelen duyuru sonrası milyonlarca kişi 'Bu destek ödemelerinden kimler yararlanabiliyor? Aranan şartlar neler? Nasıl başvuruluyor?' sorularını araştırmaya başladı. İşte PTT üzerinden yapılacak olan ödemeler için aranan şartlar;

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•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

•Doğum tarihi 2015 veya daha yeni olmalıdır.

•Bebeğin canlı olarak doğması şarttır.

•Doğumdan sonra mutlaka sisteme kaydedilmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yardımı vermek için çalışma şartı aramıyor. Yani SGK'lı çalışan Ya da çalışmayan tüm anneler Yukarıdaki Şartları yerine getirmeleri durumunda yardım parası alabiliyor.

Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 1300 TL sosyal yardım ödemesi almak isteyenler başvuru adreslerinde merak ediyor. Sosyal yardım imkanından faydalanmak isteyenler için başvuru işlemlerini yapmadan önce çocuğun nüfus kaydının işlenmiş olduğundan emin olmak gerekiyor. Hemen ardından e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Öte yandan bu ödemeler sadece annelere yapılacağı belirtildi.