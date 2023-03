Annelere harçlık devletten gelecek! Bir şart var: Her ay 1300 TL'lik nakit yardımı sürüyor

Seçimlerin yaklaşması ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan peş peşe duyurular gelmeye devam ediyor. Sosyal yardım paketleri ile geçinemeyen ailelere can suyu olmaya çalışan bakanlık bu sefer annelere yönelik yeni bir duyuru yaptı. Annelere harçlık devletten geliyor! Tek bir şartla her ay 1.300 TL nakit desteği alabilirsiniz. Hemen başvurun sizde her ay paranızı PTT'den alın. İşte detaylar haberimizde...