Anneler HDP'yi de PKK'yı da yıkacak

Oğluna seslenen acılı anne Sevgi Çağmar, “HDP oğlumu kandırıp zorla PKK’ya teslim etti. Yavuz’umu almadan buradan gitmeyeceğim. 7 yıldır yüzünü görmedim. Kokusuna hasret kaldım. Benim oğlum üniversite okuyordu. Vatanına milletine hayırlı evlat olacaktı. Bu hainler yüzünden dağlarda sürünüyor. Buradaki bütün annelerin tek isteği kaçırılan evlatlarına kavuşmak. Çocuklarımızı HDP’nin, PKK’nın eline bırakmayacağız. Buradan oğluma tekrar sesleniyorum kalem yerine sana silah tutturanlara inat kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Sizin o deliklerde o hainlerle işiniz yok” dedi.

Canımız bu yola feda olsun

Anne Necibe Çiftçi ise şunları söyledi. “Benim yavrum 6 yıl önce daha 16 yaşında HDP’li alçaklar tarafından kaçırıldı. Ben oğlumu HDP veya PKK’ya kurban vermek için dünyaya getirmedim. Kürtler için mücadele ediyorlarmış. Lanet olsun sizin mücadelenize. HDP’yi de PKK’yı da yıkacağız, evlatlarımızı da almadan gitmeyeceğiz. Bir tek canımız kaldı, o da bu yola feda olsun. Bizim çektiğimiz acının tek sorumlusu HDP’dir. Çok şükür onlardan korkmuyoruz. Devletimiz desteğini eksik etmiyor. Birçok insan desteğini bizden esirgemiyor. Herkes artık bunların ne olduğunu biliyor. Bu eylem amacına ulaşana kadar burada olacağız.”

Kardeşimi HDP milletvekili garo paylan dağa gönderdi

Kardeşi Süleyman Çetinkaya için 2.5 yıldır nöbet tutan abla Zekiye Bozdağ ise, kardeşinin HDP milletvekili Garo Paylan tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşine ait flaş bellekte, kardeşinin kaçırılmadan önce HDP'li Paylan ile çekilen fotoğrafını bulan abla Bozdağ “Garo Paylan kardeşimi hediye paketi gibi süsleyip dağa gönderdi. HDP'den kardeşimi istiyorum” dedi.