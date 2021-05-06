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Yaşam Anneler günü ne zaman? 2021 anneler günü hangi gün?
Yaşam

Anneler günü ne zaman? 2021 anneler günü hangi gün?

2021 Anneler Günü tarihi için de geri sayım devam ediyor. Annelerimizin öneminin ve değerinin anlaşıldığı, bu önemli gün her sene Mayıs'ta kutlanıyor. Anneler günü bu yıl ne zaman, hangi gün kutlanacak? Bu hafta anneler günü mü.. İşte 2021 Anneler Günü tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:01:00 -
Anneler günü ne zaman? 2021 anneler günü hangi gün?

Anneler Günü ne zaman, bu yıl ayın kaçında kutlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. İşte 2021 anneler günü tarihi...

2021 anneler günü hangi gün?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

Yani, bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor.

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