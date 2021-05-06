Anneler günü ne zaman? 2021 anneler günü hangi gün?

2021 Anneler Günü tarihi için de geri sayım devam ediyor. Annelerimizin öneminin ve değerinin anlaşıldığı, bu önemli gün her sene Mayıs'ta kutlanıyor. Anneler günü bu yıl ne zaman, hangi gün kutlanacak? Bu hafta anneler günü mü.. İşte 2021 Anneler Günü tarihi...