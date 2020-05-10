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Aktüel

Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Kütahya’da, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür kapalı olan çiçekçilerin yüzü, Anneler Günü’nde güldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:29:50 -
Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Kütahya’da, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür kapalı olan çiçekçilerin yüzü, Anneler Günü’nde güldü.


40 günlük aranın ardından dün iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla ve iş yerine gelen vatandaşlardan aldıkları siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Siparişler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adreslere de teslim ediliyor.


Kütahyalı çiçekçi Erol Arlı, çiçekçi esnafının çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Anneler Günü’nün 40 gündür iş yapmayan çiçekçi esnafına ’ilaç’ gibi geldiğini belirten Arlı, "Çiçeklerimizin çoğunu bu süreçte attık, tamanına yakını bozuldu. İki gündür gece gündüz çalışıyoruz. Korona virüsten sonra işlerimizin açılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.


Vatandaşların daha çok orkide tercih ettiğini ifade eden Arlı, birçok yerde orkidenin tükendiğini dile getirdi.


Arlı, kazablanka ile gül ve papatya karışımına da rağbetin çok olduğunu sözlerine ekledi.

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