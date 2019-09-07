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Anne ve kızlarının yaşam mücadelesi

Sivas’ta yaşayan Kader Abdullahoğlu ve 2 kızı maddi imkansızlıklara rağmen yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
Anne ve kızlarının yaşam mücadelesi

Sivas’ta yaşayan Kader Abdullahoğlu ve 2 kızı maddi imkansızlıklara rağmen yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.


Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan Kader Abdullahoğlu, 9 yıl önce eşinden ayrıldı. Abdullahoğlu, 2 kızı ile birlikte kısıtlı imkanlar ile yaşamını sürdürmeye başladı. Zaman zaman maddi olumsuzluklar çeken Abdullahoğlu, aldığı maddi yardımlar ile çocuklarının okul hayatını devam ettirdi. Aldığı 800 lira yardımın 700 lirasını ev kirasına veren Abdullahoğlu, okulların açılmasına sayılı günler kala kızlarının okul ihtiyaçlarını karşılayamadı. Abdullahoğlu, tek hayali olan kızlarını okutmak için kendisine bir iş verilmesini istediğini belirterek yardım beklediğini söyledi.


Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Abdullahoğlu tek istediğinin kızlarını okutabilmek olduğunu söyledi. Abdullahoğlu,” Ben 2 tane kızım ile birlikte yaşıyorum. Benim maddi durumum iyi değil 800 lira maaş alıyorum, sosyal hizmetlerden. Çocuklarımı şuan okutamıyorum, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Evim 700 Lira kira. Bakkallara, esnaflara çok borcum var. Hepsi beni rahatsız ediyor. İş arıyorum, bulamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Benim sadece istediğim çocuklarımı okutmak. Herkes beni borçlardan dolayı rahatsız ediyor, ne yapacağımı şaşırdım. Bana bir iş versinler yada bana biraz yardımcı olsunlar. Benim sadece istediğim bu. Kızlarım ağlıyor. Okulagidecekler, servis parası, forma parası, bir sürü ihtiyaçları ben 800 lira ile hangi birini alayım. Benim başka bir gelirim yok. Eşim ile ayrılalı da 9-10 yıl oldu. Kızlarımın birisi 7.sınıf öğrencisi biride liseye gidiyor. Okula 2 gün kaldı ama hiçbir şeylerini alamadım, ağlayıp duruyorlar. Ondan, bundan istemekten utanıyorum artık. Kimseye muhtaç olmadan kendi alın terim ile kazanayım, yiyeyim diyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tek istediğim çocuklarımı okutmak, tek isteğim bu benim kızlarım okusun, biz bir şey sahibi olamadık kızlarım okusun“ dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
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