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Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?

Anne olmak en özel mucizelerden biridir. Peki anne sütü? Anne sütünün mucizelerini biliyor musunuz? İşte anne sütü ile İlgili merak edilenler…

23 Kasım 2018 Cuma 17:51
Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?

Anne olmak başlı başına mucize bir olaydır. Milyonlarca insanın başına gelmesine rağmen bu derece mucize olmasını sağlayan şey ise vücudun anne ve bebek için geçirdiği mükemmel değişimlerdir. Bu mucizenin bir diğer parçası da anne sütü…

TAMAMEN BEBEĞE ÖZEL BİR SÜTTÜR

Anne sütün diğer hiç bir canlının sütünde bulunmayan ve yapay olarak üretilemeyecek 100’den fazla bileşen bulunur. Emzirme süreci boyunca bu süt bebeğin ihtiyaçlarına göre şekil değiştirir ve tamamen bebeği en iyi şekilde beslemek üzerine yeniden yapılanır. Yani birinci aydaki ve yedinci aydaki anne sütü birbirinden farklıdır.

İÇ ORGANLARI YORMAZ

Anne sütünde inek sütüne göre daha az tuz ve protein bulunur. Bu sayede yeni doğmuş bebeğin böbreklerinin süzme kapasitesine uygun bir beslenme süreci gerçekleşir. Anne sütü bebeğin böbreklerini yormaz.

SİNDİRİMİ KOLAYDIR

Bebekler doğduklarında bağırsak floraları henüz gelişimini tamamlamamıştır. Bu nedenle bebeklerde gaz ve dışkılama problemleri sık görülür. Ancak anne sütüyle beslenen bebeklerde bu gibi şikâyetler daha az görülür.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Anne sütündeki kalsiyum ve demir inek sütü ve mamalara göre çok daha iyi emilir. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebeklerde demir eksikliği ve kansızlık çok daha az görülmektedir.

ALERJİDEN KORUR

İlk 6 aylık dönemde anne sütüyle beslenen bebeklerin, beslenmeyenlere oranla gıda alerjisine yakalanma riski çok daha düşüktür. Anne sütüyle beslenen bebekler alerjenlere karşı dirençlidir.

ANNEYLE BEBEĞİ BİRBİRİNE BAĞLAR

Anne, sütü verirken bebeğiyle arasında özel bir bağ kurulur. Annenin kimyası değişir ve bebeğiyle arasındaki bağı kuvvetlendiren bazı hormonları salgılar. Aynı şekilde bu bebeğin kendini güvende hissetmesi ve ileride güçlü bir psikolojiye sahip olması için önemlidir.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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