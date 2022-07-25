Anne sütünü hangi içecek arttırır? Anne sütünü artıran yiyecekler

Bebek ne kadar emerse annenin sütü o kadar fazla olur. Burada ki çok emmeden kasıt saatlerce memede kalan bir bebek hayali değildir. Yeni doğan bir bebek 2-3 saat arayla emmek ister her döngüde anne bir memeyi vermelidir.

Emziren Annelerin Vazgeçilmezi Su

Su sadece emziren annelerin hayatında değil hepimizin hayatında önemli bir yere sahiptir. Ancak emziren annelerin sıvı tüketimi özellikle de su ihtiyacı daha fazladır.

Emziren bir annenin günlük su tüketimi 3-3,5 litre olmalıdır. Bu düzeyi sağlayamazsak hemen sütümüz azalmaz ya da kesilmez. Fakat zamanla vücudumuzun depolarında bulunan diğer maddeler gibi sıvı tüketimimiz de azaldığında vücudumuz alarm vermeye başlayacaktır. Emziren annelerde bebek emdiği ve bebeğin ilk 6 ay su ihtiyacını da karşıladığı anne sütü için su çok önemlidir. Bu bağlamda anne sağlığı, sindirim sisteminin düzenli çalışması ve anne sütünün zamanla etkilenmemesi için emziren bir anne günde en az 12 bardak su içmelidir.

Anne Sütü Artıran Rezenenin Gücü

Yapılan bilimsel araştırmalara göre rezene tohumunun ve rezene çayının anne sütünü arttırmakta etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak rezenenin aşırı tüketimi de süt üretimini tamamen durdurabiliyor. Rezeneyi çay olarak tüketebileceğimiz gibi suda haşlayarak veya az yağda hafif pişirerek de tüketmemiz mümkün.

Annelere Özel İçecekler

Emziren anneler için özel üretilmiş toz içecekler bulunmaktadır. Anne-bebek mağazalarından ve eczanelerden temin edebileceğimiz bu ürünler çeşitli bitkilerin karışımında oluşan toz haline getirilmiş pratik hazır içeceklerdir. İster sıcak ister soğuk tüketilmesi mümkündür.

Anne Sütü Sağılmış Halde Nasıl Saklanmalıdır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında(19-26°C) 3 saat, buzdolabında(0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda(-18°C) 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Ufak bir sticker ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı unutmamalısını

Emziren Annelerin Sütünü Artıracak Öneriler

Gün içinde bol su için. Sıvı alımı, hem doğum sonrası süreci kolaylaştıracak hem de sütün miktarına etki edecektir.

Taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı şerbetler, çorbalar, ayran gibi gaz yapmayan içecekleri bolca tüketin.

Bitki çayı tüketiminde hekiminize danışın. Bazı bitkilerin özleri ve çayları bebek için ya da sizin için olumsuz etkilere neden olabilir.

Et, balık gibi proteince zengin besinleri tercih edin.

Kahve, çay, sigara gibi ürünlerden en azından bir süre için uzak durmaya çalışın.

Bebek uyurken siz de uyumaya, dinlenmeye çalışın. Annelik iznini verimli kullanın.

Gün içinde ılık duş alın. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi, yine hem size iyi gelecek hem de sütün çoğalmasına olumlu etki edecektir.

Fırsat bulabilirseniz kısa yürüyüşlere çıkın. Yürümek, kan dolaşımını hızlandıracak, metabolizmaya olumlu etki edecek ve stresten uzaklaşmanıza yardım edecektir.

Emziren anne nasıl beslenmeli?

Emzirme dönemi beslenmesi için mutlaka hekiminizin tavsiyesine uymanız esastır. Ancak pek çok bilimsel araştırmada da bahsedildiği üzere bol su içmek, sıvı tüketimine önem vermek, sebze, meyve, et, balık gibi değerli besinleri almak önemli. İyi beslenmenin yanında gaz yapmayan yiyecekler tercih etmeye dikkat etmek de gerekiyor. İşte tam da burada bir açmaz yaşanıyor. Çünkü pek çok besin, gaz yapıyor ve bebeğin spazm sorununu tetikleyebiliyor. Bu noktada da kabak, soğan gibi gaz yapan sebzelerin pişmiş hallerini tercih etmek faydalı olabilir. Baklagillerin özellikle de yeşil mercimeğin etten çok daha güçlü bir protein olduğunu biliyoruz. Ancak bu protein kaynakları da çok gaz yapıyor. Baklagilleri bir gece suda bekletmek, bu suyu döküp biraz haşlayıp tekrar suyu değiştirmek gaz yapmaması için gerekli.

Sağlıklı beslenme için her besin gurubundan günlük olarak yeterli ve dengeli olarak almak gerekir. Kabaca emzirme döneminde alınması gereken besinler;

Süt – yoğurt / 2-3 su bardağı ( 400-600 ml.)

Peynir / 2 kibrit kutusu ( 60 gr )

Et, tavuk, balık / 3-4 porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller / 1 porsiyon

Taze sebze ve meyveler / 5-7 porsiyon

Emzirme döneminde yenmesi önerilen tahıllar

Ekmek / 4-6 dilim

Pirinç, bulgur, makarna vb / hiç veya 2-3 porsiyon

Anne Sütü Artıran Besinler

Ev yapımı içecekler

Sütlaç gibi az şekerli ve şerbetsiz tatlılar

Yulaf

Havuç

Balık

Hurma, incir

Yeşil yapraklı sebzeler

Barbunya gibi baklagiller

Çemen otu

Nohut

Tahin

Kuru meyveler

Emziren Annelere Beslenme Önerileri

Yukarıda saydığımız besinlerin anne sütünü çoğalttığı, miktarca artırdığı biliniyor. Bunlarla hazırlanan yemekler ve içecekler sayesinde daha fazla miktarda ve daha fazla besleyici anne sütü elde edebilirsiniz. Bebek uyurken ya da onun yanında olmadığınız zamanlarda gelen sütü pompa ile çekebilir ve süt saklama poşetlerinde saklayabilirsiniz. Bu amaçla birkaç pratik tarif verebiliriz:

● Yulaflı Kuru Meyveli Sütlaç

Yulaf ve kuru meyvelerin anne sütünü çoğalttığı biliniyor. Annenin tatlı ihtiyacı ve tatlı yiyerek rahatlaması da kendini iyi hissetmesini sağlayacağı için süt miktarına olumlu etki edebilir. Kuru incir ve kuru kayısıyı minik minik doğrayın. Marketten aldığınız yulaf ezmesinden bir dolu çorba kaşığı ayırın. Şimdi bildiğiniz şekilde az şekerli bir sütlaç yapın. Sütlacınıza kaynarken kuru meyveleri ve yulafı da ekleyin. Dilerseniz pirinç yerine yulaf kullanın ya da pirinç ve yulafı yarı yarıya kullanın. Servis ederken bolca tarçın serpiştirin.

● Fırında Susamlı Somon

Dilimlenmiş somonları fırında pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine zeytin yağı sürün ve susam serpiştirin. Bir kaç tane soyulmamış sarımsak da atın tepsiye ve pişirin. Yanına sadece yıkayıp parçalara ayırdığınız körpe ıspanak, roka, dereotu, tere gibi yeşil yapraklılardan koyun ve servis edin. Akşam yemeği için oldukça doyurucu ve güçlü bir besin olacaktır.