Anne sütünü azaltan gıdalar nelerdir? Anne sütü neden azalır?

Anne sütü bebeğin sağlığı ve sağlıklı gelişimi için çok önemli bir besin kaynağı olarak bilinir. Emziren anneler, anne sütünün bebeklerinin sağlığına ne kadar faydalı olduğunu farkındadırlar. Peki anne sütü neden azalır?

Anne sütü neden azalır?

- Anne sık sık emzirmiyor ve bebek de kuvvetli emmiyorsa sütte azalma olur.

- Bebeğin emme pozisyonu yanlış ise sütte azalma olur.

- Östrojen hormonu içeren doğum kontrol hapları kullanıldıysa azalma olur.

- Bu durum hormonal bozukluklardan dolayı da kaynaklanabilir.

- Yeni doğan bebeklerin dudak kaslarının fazla gelişmemiş olması nedeniyle emme sağlanamaz ve annenin emziremediği için sütü kesilecektir.

- Farkında olmadan yenilen gıdalar anne sütünü kötü yönde etkiler.

- Psikolojik sebepler; kaygı, üzüntü ve endişe sütte azalmaya sebep olabilir.

- Yorgunken emziriyorsanız ve bebeği emzirirken yeterince kendinize güvenmiyorsanız sütte azalmaya neden olabilir.

- Acele edip kısa sürede bebeği emzirmeniz ve bebeği emzirmeye geç başlamanız sütte azalmaya neden olabilir.

Tükettiğiniz gıdalar da anne sütünü azaltan veya sütün kesilmesine neden olmaktadır. Farkında olmadan yediğiniz gıdalar sütünüzün kalitesini ve verimini azaltacaktır. Bu durumda anne sütüyle beslenemeyen çocukların gelişimi olumsuz yönde etkilenecektir. Bu nedenle, yediklerinize çok dikkat etmeniz gerekir.

Anne sütünü azaltan gıdalar nelerdir?

Nane ve maydonoz; Nane ve maydonoz tüketimi anne sütünün kalitesi azaltacaktır. Bebek, her ne kadar fark edilmese de nanenin kokusundan dolayı süt emmek istemeyebilir.

Nişasta unu ve nişasta unu gıdalar; Arpa ve arpa unundan yapılmış gıdalar, mısır ve şeker kamışı anne sütünü azaltan gıdalar olarak bilinir.

Şalgam ve ararot; Anne sütünı azaltmada olumsuz etkileri olduğu ispatlanmıştır.

Adaçayı; Anne sütünün verimini azaltan çaylardan biri de adaçayıdır. Onun yerine rezene çayı içerseniz hem sütünüzü arttırır hem de bebeğinizin gazını çıkartması sağlamış olursunuz.

Tuzlu gıdalar; Özellikle salamura ve turşu, içindeki yüksek tuz oranı nedeniyle anne sütünü azalttığı saptanmıştır.

Sirke ve limon suyu; Anne sütünün azalmasında olumsuz etkisi bulunmaktadır.