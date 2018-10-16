Anne sütü nasıl saklanır?

Anne sütü ısıtılırken bir anda yüksek sıcaklıkla ısıtılmaması ve tüm sütün yavaş yavaş aynı anda ısıtılmasına dayanır. Annenin memesindeki sütün sıcaklığı bebek için en idealidir.



Dondurularak saklanılan anne sütü kesinlikle ocak üzerinde veya mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır. Anne sütünün protein içeriğini bozabilir ve ayrıca bebeğinizin ağzını yakabilir. Sütünüz süt olmaktan çıkar. Kullanılmaması gereken süttür.



Dondurulmuş veya buzdolabında soğuk ortamda muhafazaya bırakılmış süt, ambalajı ile birlikte bir sıcak suyun içerisine konularak, yani ısı kaynağı ile direkt temas etmeden ısıtılmalı ve bebeğe verilmelidir. Isıtılan süt hemen kullanılmalı, bu süt arttı diye ikinci defa tekrar dondurulmamalı veya buzdolabında saklanmamalıdır. Anne sütünü saklarken veya dondururken ambalajların üzerine sağıldığı tarih ve saat yazılmalı. Yakın tarihli sütler en öne gelecek şekilde dolapta veya dondurucuda muhafaza edilmelidir.

Özellikle dondurulan sütler, öncelikli olarak buzdolabının normal rafına konularak bekletilmeli ve daha sonra eritilerek ısıtılmalıdır. Oda sıcaklığında bekleterek eritmek yanlış bir yoldur.