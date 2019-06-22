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Anne sütü nasıl artar anne sütün kalitesini artırmak için ne yapmalıyım

Çocuk emziren anneler bebeğim sadece anne sütüyle besleniyor sütüm yetmediği için çocuğum kilo alamıyor sütün kalitesini artırmak için ne yapmalıyım diyen anneler bir hayli fazla. Bebeğin ilk altı ayında anne sütü o kadar önemlidir ki lakdasyon döneminde anneden aldığı süt çok önemlidir bütün bağışıklık sistemi bunun üzerine kuruludur. Anne sütünü artıran kesin çözüm, anne sütünü artıran besinler nelerdir, süt yapan yiyecekler listesi, anne sütünü artıran yiyecekler.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
Anne sütü nasıl artar anne sütün kalitesini artırmak için ne yapmalıyım

Çocuk emziren anneler bebeğim sadece anne sütüyle besleniyor sütüm yetmediği için çocuğum kilo alamıyor sütün kalitesini artırmak için ne yapmalıyım diyen anneler bir hayli fazla. Bebeğin ilk altı ayında anne sütü o kadar önemlidir ki lakdasyon döneminde anneden aldığı süt çok önemlidir bütün bağışıklık sistemi bunun üzerine kuruludur. Anne sütünü artıran kesin çözüm, anne sütünü artıran besinler nelerdir, süt yapan yiyecekler listesi, anne sütünü artıran yiyecekler.

Anne sütüne eş değer ne eşek sütü ne keçi sütü söz konusu değildir. Anne sütü nasıl artırılır? Anne sütünü artıran şeyler neler? Taze beyaz üzüm, dereotu, incir, incir-havuz, haşlanmış taze beyaz dut kurusu, anason, rezene çayı, maden suyu, kereviz, taze kereviz yaprakları, bal kabağı, çilek, kıvırcık salata, sumak. Anne kendisine alerji yapacak gıdalarda uzak durmalı. Anne gaz yapan gıdalardan da uzak durmalı. Anne şeker hastası değilse hakiki bal tüketmeli.

Anne sütünün faydaları neler?

- Anne sütü sindirimi kolay bir yapıya sahip. Bu sayede anne sütüyle beslenen bebek hazır mamalarla beslenen bebeklere göre yediklerini daha rahat sindirebiliyor. Böylece anne sütü içen bebeklerde üst solunum yolu ya da bağırsak enfeksiyonları görülme riski de hazır mama yiyen yaşıtlarına göre bir hayli azalıyor.

- Doğumun hemen ardından ilk birkaç gün anne sütüyle birlikte salgılanan kolostrum isimli madde bebeğin bağışıklık sistemine önemli katkılar sağlıyor. İçeriğinde enfeksiyondan koruyucu maddeler içeren bu sıvıyı alan bebeklerin bağışıklık sistemleri de güçleniyor.

- Bebek sütü kesinlikle bebeklerde aşırı kilolanmaya sebebiyet vermiyor. Bu da bebeğin ilerleyen yaşlarda obezite riskini azaltıyor.

- Anne sütüyle beslenen bebeklerde alerjik reaksiyon gelişme riski de azalıyor.

- Bebeğin annesini emmesi sonucu anne tarafından salgılanan ve mutluluk hormonu olarak da bilinen oksitosin sayesinde  hem anne hem de bebek kendilerini daha iyi hissederler. Dolayısıyla anne sütü bebeğin fiziki gelişiminin yanı sıra psikolojik gelişimini de doğru biçimde sürdürmesini sağlıyor.

Anne sütünün kalitesini arttıran besinler

Annenin huzurlu bir ortamda olması, beslenmesinin sağlıklı olması ve bebeği kabul etmesi anne sütünü artırmaya yardımcı olur. Bebeğin anneyi emmesi, anne sütünü artıran temel noktadır. Annenin sağlıklı beslenmesi; protein, karbonhidrat, meyve ve sebzeden oluşan menüler tüketmesi, sağlıklı uyuması, bebeği bol bol emzirmesi ile günde en az 10-12 bardak su tüketmesi anne sütünün artmasına neden olur. Annenin öğün atlamadan, protein, karbonhidrat ve yeşil sebzelerden zengin oluşan bir menüyle beslenmesi çok önemlidir. 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
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