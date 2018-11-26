Anne sütü İle birlikte verilecek besinler

Bebeklerin gelişimi, anne karnından dünyaya geldikleri andan itibaren temel olarak anne sütü ile sağlanır. Anne sütünün içerisindeki besin değerleri, bebeklerin vücutlarında ihtiyaç duydukları bütün vitamin, mineral ve besin formlarını barındırmaktadır. Bebeklerin anne sütü kullanırken, bazı gıda maddelerini almaması gerekir. Bunun yanında, anne sütü ile verilecek bazı besinler de, bebeğin gelişiminin daha doğru bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Bebeğin anne sütüne devam ederken alacağı doğru besin tüketimi, bebeklerin ileride çok gelişmiş bir altyapıya sahip olmalarını sağlayacaktır.

ANNE SÜTÜ İLE VERİLECEK BESİNLER

Anne sütü, içerisinde yüksek miktarda vitamin, mineral ve protein içerir. Bu yüzden özellikle ilk 6 ay içerisinde herhangi bir besin takviyesine gerek yoktur. Anneler 6 aydan sonra ise çocuklarına sütün içerisinde karıştırılan bebek bisküvilerini yedirebilirler. Aynı zamanda tuzu alınmış yarım bir dilim peynir de, bebeklerin yiyebileceği besinlerdendir. Bebeklerin eğlenceli bir şekilde doymalarını isteyen anneler, meyve pürelerinin muhteşem zenginliğinden yardım alabilir. Birçok farklı meyve, anne sütü ile birlikte çocuklara verilebilir. Bunun dışında bebeklere bazı zamanlarda sebze püreleri ve çorbalar hazırlanmalıdır. Demir ihtiyacının oluştuğu altıncı ve on ikinci ayların arasında; özellikle kırmızı et ve yeşil yapraklı sebzelerin kullanımı bebek gelişimi açısından çok önemli olacaktır.

ANNE SÜTÜ İLE BERABER VERİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

Bazı besinler, bebeklerin gelişimleri esnasında anne sütü ile beraber verilmemelidir. Çünkü bu besinler, gelişmekte olan bebek fizyolojisini bozacak bazı formlara sahiptir. Bu besinlerin başında inek sütü gelmektedir. Aynı zamanda bebek sütü ile birlikte çikolata ve kakao gibi tatlandırıcı içeren besinlerin de verilmesi önerilmez. Anne sütüne devam eden bebeklere bal ve yumurta akı verilmemesi gerekir. Sağlıklı yetişkinlerin bile yemesi tavsiye edilmeyen dondurulmuş ve hazır gıdalar, bebek gelişiminde asla kullanılmaması gereken besinlerden bazılarıdır. Bebeklerin herhangi bir rahatsızlıkları yoksa diyet ürünlerinin ve deniz ürünlerinin de anne sütü ile birlikte verilmemesi gerekir. Ayrıca boğulmaya sebep olacak sakız ve patlamış mısır gibi besinler de, yine anne sütü ile beraber kullanılmayacak ürünlerden bazılarıdır.