Anne sütü bebek ölümlerini azaltıyor

Uzmanlar, anne sütünün sadece besin değil, aynı zamanda önleyici ve tedavi edici bir madde olduğunu belirtiyorlar. İçindeki maddelerin ileriye dönük hem bağışıklık sisteminin güçlenmesini hem de IQ seviyesinin yükselmesini sağladığını söylüyorlar.

Anne sütünün, büyüme, astım, diyabet ve şişmanlık gibi birçok konuyla ilişkisi var. Anne sütü, sadece besin değil, aynı zamanda önleyici ve tedavi edici bir madde..

Bebeğe, doğumdan itibaren ilk yarım saat içinde anne sütü verilmesi hele çok önemli. Uzmanların anlatımıyla durum aynen şöyle:

"Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemi için çok önemli. İçindeki maddeler, göz ve beynin gelişmesi ile ileriye dönük IQ seviyesini etkiler. Anne sütü almayan çocuklarda, lösemi ve lentome görülme sıklığı yükseliyor. İlk 15 ile 30 gün içinde, ek besine başlamak, tamamen eğitim eksikliğinden kaynaklı. Suni beslenme, hodgin hastalığı için bir risk oluşturmakta.''

Emzirme süresinin en az 12 ay olması gerekiyor.

Oysa Türkiye'de çocuklar, nişasta, bisküvi ve çayla besleniyor. Bu yüzden de ağır beslenme bozukluklarıyla karşılaşılıyor.

Su vermenize gerek yok

İlk 6 aylık dönemde içilen anne sütünün beslenme eksikliği sebepli ölümleri önemli bir oranda engellediği artık bir gerçek. 5 yaş altındaki çocukların yüzde 25’inde beslenme eksikliği, yüzde 15’inde ise bebek ölümleri görülmekte.. İlk 6 aylık dönemde anne sütü ile beslenme bu ölümleri önemli bir oranda engelliyor.

Hastalıkları önlemesi, maliyetinin düşük olması ve atık bırakmaması nedeni ile anne sütü bebekler için en yararlı, ekonomik bir beslenme yöntemi.. Anne sütü her zaman, temiz ve mikropsuzdur, kolaylıkla sindirilir, ishal, karın ağrısı, kabızlık daha az görülür, bağışıklık sistemini güçlendirir, kas ve kemik gelişimini artırır, bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşılar ayrıca su verilmesine gerek yoktur. Adeta ödül olarak anne sağlığını korur, meme ve rahim kanseri olma riskini azaltır ve en önemlisi bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar..

BENZERSİZ BİR BESİN

Anne sütü zamanında doğan her bebeğin normal gelişmesini sağlayan ilk 6 ay tek başına yeterli olan mucizevi bir besindir. Doğumdan hemen sonra ilk beş günde salgılanan koyu sarı renkteki süte kolostrum adı verilir. Kolostrumda bulunan enfeksiyon önleyici bileşim bebekleri enfeksiyondan ve alerjiden korumaktadır. Olgun sütten daha fazla protein, barsağın olgunlaşmasını sağlayan büyüme faktörlerini barındırır. A, D, K, B12 vitaminlerinden ve sodyum ve çinkodan zengindir.

Doğar doğmaz emzirin

Doğar doğmaz anne sütü alan bebeklerin sindirim (gastrointestinal) sistemleri hastalık yapan ikroorganizmalara karşı korunmuş duruma gelir.

Kolostrum (ağız sütü): Hamileliğin 4. ayında salgılanmaya başlayan ve doğumdan sonra ilk 4–5 gün salgılanan, kıvamlı ve içeriğindeki beta-karoten nedeniyle koyu sarı-yeşil renkteki süttür. Enerjisi olgun sütten daha azdır şeker ve yağ oranı düşüktür.. Protein oranı bileşim açısından bebek için en ideal yapıya sahiptir.

Asla ihmal etmeyin

İnek sütünde eksik olan çoğu protein anne sütünde mevcut ve sindirimi kolay olan proteinlerdir ve büyümeyi düzenleyici özellikleri inek sütünden 30-40 kat daha zengindir. Yağ bileşimi de sindirimi kolay olan doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Beyin ve sinir dokusunun gelişimi için esansiyel yağ asitleri içerir ve inek sütünden 8 kat daha fazladır.

Bebeklerin günde kiloları başına 150-180 mililitre anne sütünü alması onun besin ihtiyacını karşılar.

Karoten olmak üzere A, C, E vitaminleri açısından daha zengindir. İçeriğindeki antikorlar yenidoğanı enfeksiyonlara karşı korur. Bu sebeplerle kolostrumu vermenin bebeğin bağışıklık kazanmasının ilk aşaması olarak görülmesi gerekir.

Kolostrum laksatif bir etki gösterir ve mekonyumun (bebeğin ilk kakasının) daha kolay atılmasını sağlar.