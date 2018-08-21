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Anne mezarlıkta çocuk ise... Adana'da dehşet olay!

Kozan içesinde psikolojik sorunları bulunan  annesiyle birlikte evden ayrıldıktan sonra inşaat sahasında yerde hareketsiz  halde bulunup hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:58
Anne mezarlıkta çocuk ise... Adana'da dehşet olay!

Türkeli Mahallesi'nde Fatma Ö, 4 yaşındaki oğlu  Yiğit Çınar Ö. ile öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, emniyet güçleri kayıp anne ve oğlunu bulmak için  araştırma başlattı. Öte yandan, belediye hoparlöründen de anne ve oğlunu görenlerin durumu  polise bildirmeleri istendi.

Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay  Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu. Kendisine zarar vermeye başlayan kadın çağrılan ambulansla Kozan  Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki  inşaat sahasında yerde hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Vatandaşın kendi aracıyla Fatma Ö'nün kaldırıldığı hastaneye götürdüğü  çocuğun ölmüş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaşamını yitiren çocuğun aynı  hastanede tedavisi süren Fatma Ö'nün oğlu Yiğit Çınar Ö. olduğunu tespit etti.  Emniyet ekipleri, çocuğun bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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