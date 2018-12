Anne kız karatede başarıya birlikte ulaştı

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İskoç asıllı Tracy Güven, ilerleyen yaşına rağmen kızıyla birlikte karate yapıyor.

Pazarcılık yapan Lütfi Güven ile 20 yıl önce evlenerek Fethiye'ye yerleşen Tracy Güven (51), kızı Lara Güven'i (16) altı yıl önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kursuna yolladı. Kızının bir süre sonra kursu bırakmak istediğini öğrenen anne Güven, kızına destek olmak için kursun antrenörüyle görüşerek karateye başladı.

Her antrenmana kızıyla giden Tracy Güven, hem daha önce yapmayı çok istediği karate sporuna başladı hem de kızının karateye devam etmesini sağladı. Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi olan Lara, çalışmalarının ardından bu yıl milli sporcu oldu. Kızıyla sürekli antrenman yaparak karateye devam eden anne Güven de geçen sene veteranlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Tracy Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman karate yapmak istediğini, fırsat bulamadığı için başlayamadığını söyledi.





- "Sağlıklı ve genç kalmak için spor çok önemli"





Kızını 6 yıl önce karate kursuna yolladığını anlatan anne Güven, "Kursa bir süre devam eden Lara, sonra kursu bırakma kararı aldı. Ben de hem kızıma destek olmak hem de kendim yapmak için kursa başladım. Beni başka veliler görünce ilk olarak şaşırıyorlar. Keşke onlar da yapabilse ama maalesef şu anda tek veli benim. Spor herkes için çok önemli ve vücut için faydalı. Her yaştaki insanın yapabileceği bir spor vardır. Ben de en çok karateyi seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tracy Güven, Fethiye'de yaşadığı için de çok mutlu olduğunu, kendisini Türk gibi hissettiğini vurguladı.





- "Kendimi şanslı hissediyorum"





Milli sporcu Lara Güven ise antrenmanlar sırasında annesine kazayla vurduğunda biraz tuhaf hissettiğini ifade ederek, "Böyle bir durumda annem arkadaşlarıma dönerek, 'Evde bulaşıkları yıkattığım için vuruyor.' esprisini yapıyor. Arkadaşlarım annemle antrenman yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Kendi ailelerinin de spor yapmasını istiyorlar. Kendimi şanslı hissediyorum. Annem her zaman yanımda. Şu an annem hakemliğe ve antrenörlüğe hazırlanıyor. Maçlara beraber gidiyoruz. Arkamda durup bana destek oluyor. İnsanlara, her yaşta spor yapılabileceğini de gösteriyor. Kaç yaşında olursan ol, istiyorsan yapabilirsin." şeklinde konuştu.

Karate antrenörü Reyhan Koşar Kıvrak da Tarcy Güven ve kızının çok başarılı olduklarını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.





- "Tarcy, hem arkadaşım hem velim hem de öğrencim"





Tarcy Güven'in öğrencilere ve velilere örnek olduğuna işaret eden Kıvrak, şunları kaydetti:

"Zaten velimizin de hayali karate yapmakmış. Bunu geç de olsa burada gerçekleştirdi. İki değerli sporcum olduğu için çok mutluyum. Tarcy karateye başladıktan sonra veteranlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Kızıyla tüm antrenmanlara geldi. Kızı da geçtiğimiz yıl milli sporcu unvanına ulaştı. Tarcy, hem arkadaşım hem velim hem de öğrencim. Bundan sonra da antrenörlüğü ve hakemliği kazanması için çalışıyoruz."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit de bakanlığın politikaları arasında, 7'den 70'e herkes için sporun yer aldığını bildirdi.

Velileri boş zamanlarında salonlara çekmeye çalıştıklarını belirten Yiğit, "Tracy kızına destek amaçlı karateye başladı. Çok da başarılı oldular. Lara milli takıma kadar seçildi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tüm velileri de spor yapamasalar bile çocuklarını spora teşvik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.