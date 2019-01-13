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Anne ihbar etti, oğlu 15 yıl hapis cezası aldı

Anne Azize Y. oğlunu uyuşturucu batağından kurtarmak için polise ihbar etti. Oğul Erdal Y., hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

13 Ocak 2019 Pazar 12:21
Anne ihbar etti, oğlu 15 yıl hapis cezası aldı

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Azize Y., 2017 yılı Eylül ayında telefonu polisle arayıp, oğlu Erdal Y.'nin uyuşturucu kullandığını ve madde bağımlılığından kurtulmasını istediğini belirtti. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erdal Y.'yi takibe aldı. Erdal Y.'nin zaman zaman bazı kişileri evin arka bölümünden içeri aldığını, bu kişilerin bir süre içeride kaldıklarını saptadı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Erdal Y. İle yanındaki M.F.K. (22), N.C. (23), A.G. (25) ve Y.G.'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek, üzerinde eroin kalıntıları olan kağıt, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan enjektör, 2 ecstasy hap, 3 lyrca hap, 4.7 gram eroin ele geçirildi.

Evde içmezlerse uyuşturucuyu satmıyormuş

Erdal Y. ile birlikte yakalanan 4 kişi uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını, olay günü eve uyuşturucu kullanmak için gittiklerini, daha önce Erdal Y.'den uyuşturucu madde temin ettiklerini söyledi. Evden çıkarken polis tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan İ.U. ise, ''Erdal'ın evine uyuşturucu madde almaya gittim, 30 lira karşılığında uyuşturucu aldım. Uyuşturucuyu Erdal'ın evinde kullandım. Erdal, uyuşturucu alıp gitmemize izin vermiyordu. Bunun nedeninin ise çıkışta polis tarafından yakalanma ihtimalini düşünüyordu. Uyuşturucuyu evinde kullanmazsan fiyatı ne olursa olsun uyuşturucuyu satmıyordu" dedi.

Erdal Y. ise sorgusunda uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu söyledi, ticaretini yaptığı iddialarını ise reddetti. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Erdal Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anne: Ben ihbar ettim

Erdal Y. hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede dinlenen anne Azize Y., oğlunu polise kendisinin ihbar ettiğini söyledi. Aziziye Y., "Oğlum uyuşturucu madde kullanıyordu. Bize şiddet uyguluyordu. Bunun için oğlum Erdal'ı birkaç kez şikayet ettim. Uyuşturucu maddeden kurtulmasını istiyordum. Bu konuda polisle irtibata geçtim ve oğlumun yakalanması için polise yardım ettim. Evde bulunan eroin maddesini 160 lira karşılığında satın alarak eve ben koydum. Polislerin geleceği sırada da kapının önüne attım" dedi.

Erdal Y. ise savunmasında, ''Ben uyuşturucu madde satmadım. Uyuşturucu madde kullanırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

15 yıl hapis cezası

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Erdal Y., ailesi ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu maddenin niteliği ve aynı suçu birden fazla işlediği anlaşıldığından' Erdal Y.yi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:21
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  5. hapiscezası

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