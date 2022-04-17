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Kadın - Aile Anne her yerde anne! Duygulandıran görüntü
Kadın - Aile

Anne her yerde anne! Duygulandıran görüntü

İstanbul'da bir kağıt toplayıcısı kadının, amatör kamera ile kaydedilen görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:51:00 - 2022-04-17 17:52:41

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da kağıt toplayıcısı bir kadının duygulandıran görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.

Kızı için konteynerlere salıncak kurdu!

Kağıt toplamaya kızı ile birlikte giden bir anne, çocuğunu mutlu etmek için, iki çöp konteyneri arasında salıncak kurarak salladı.

Küçük kız ile annesinin zor şartlar altında yakaladıkları mutluluk izleyenleri duygulandırdı.

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