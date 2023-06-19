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Sosyal Medya Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!
Sosyal Medya

Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!

Yeniakit Publisher
2023-06-19 16:31:00 - 2023-06-19 16:37:40

Sosyal medyada bir anne gorilin kendisine bebeğini gösteren kadına karşılığı viral oldu.

Videoda bir kadının anne gorile bebeğini gösterdiği anlar yer aldı.

Goril sevgiyle kadının bebeğini izlerken bir anda içeri girdi.

Kısa süre sonra geri dönen goril kucağında kendi yavrusuyla geldi.

Anne goril de kendisine bebeğini gösteren kadına yavrusunu gösterdi.

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