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Siyaset Anne-Baba, 3 baldız, 1 kayınpeder Oh ohh! Ailecek saltanat! Say say bitmiyor
Siyaset

Anne-Baba, 3 baldız, 1 kayınpeder Oh ohh! Ailecek saltanat! Say say bitmiyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tahsis ettirdiği otobüsle, eşi Dilek İmamoğlu'nun 3 ablası ve 1 abisini şehir dışına, gezmeye çıkardığı ortaya çıktı!..

Yeniakit Publisher
2022-05-05 14:47:00 - 2022-05-05 14:52:20
Anne-Baba, 3 baldız, 1 kayınpeder Oh ohh! Ailecek saltanat! Say say bitmiyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türlü türlü skandalları ifşa oldu. Kendisine otobüs tahsis ettiren İmamoğlu'nun, sülalesini de otobüsle tura çıkardığı belirtildi.

Alçı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Tanıştığımda bu izlenim tamamen değişti. Çok güleryüzlü, sıcak ve mütevazı biri. Ve hakikaten güzel bir kadın. Ben doğal buldum Dilek İmamoğlu’nu, çocuklardan, eşinin yoğun temposundan ve bu geziler ile ilgili izlenimlerinden bahsettik.

Dilek Hanım, 10 çocuklu bir ailenin kızı. 7 kız, 3 erkek. Bu seyahatte üç ablası ve bir abisi ile tanıştım. Yeter Hanım, Şehriman Hanım ve Nuri Bey ile bu fotoğrafı çektirdik.

Büyük oğulları hariç çocuklar, Ekrem Bey’in annesi ve babası, akrabaları, Dilek Hanım’ın akrabaları, kısacası maaile bayramda memlekete gelmişlerdi.

Böyle olur CHP'nin araç saltanatı! Yazlık-kışlık arabayı ispat edemeyen Ekrem altına otobüs çekti
Böyle olur CHP'nin araç saltanatı! Yazlık-kışlık arabayı ispat edemeyen Ekrem altına otobüs çekti

Siyaset

Böyle olur CHP'nin araç saltanatı! Yazlık-kışlık arabayı ispat edemeyen Ekrem altına otobüs çekti

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