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Aktüel Anna Tifu, 48. İstanbul Müzik Festivali'nde müzikseverlerle bir araya geldi
Aktüel

Anna Tifu, 48. İstanbul Müzik Festivali'nde müzikseverlerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:23:37 -
Anna Tifu, 48. İstanbul Müzik Festivali'nde müzikseverlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İtalyan keman virtüözü Anna Tifu, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayınlandı.

Tekfen Filarmoni ve İtalyan kemancı Anna Tifu'nun Şubat 2020'de gerçekleşen Türkiye turnesinin İstanbul ayağı olarak, dinleyicisiz kayda alınan konserin çekimleri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Konserde, Ernest Chausson'un keman ve orkestra için "Poeme, op. 25" ve Johannes Brahms'ın "senfoni No. 1 Do minör, op. 68" parçaları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösterimden önce İKSV'nin YouTube kanalında "Konsere Doğru: Müzik ve Resim" etkinliği kapsamında Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun Degas'nın Operadaki Orkestra tablosu üzerine konuşması yayınlandı.

Yaklaşık 1 saat süren konser, 26 Ekim'e kadar "online.iksv.org/muzik" adresinden izlenebilecek.

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