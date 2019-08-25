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Anlaşmaları askıya aldılar! Füzeleri yolladılar

Dünyayı nükleer tehlikesinden koruyan iki önemli anlaşmanın askıya alındığı bir süreçte ABD karşıtı ülkeler Rusya, İran ve Kuzey Kore aynı gün uzun menzilli füze denemesi yaptı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:33
Anlaşmaları askıya aldılar! Füzeleri yolladılar

İran'ın Avrupa ve ABD'yle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma ve yine ABD-Rusya arasındaki yüksek menzilli füzelerin kullanımını yasaklayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF)'nin bozulmasının ardından dünya adeta nükleer savaşa doğru sürükleniyor. 3 ülke önceki gün, arka arkaya füze testleri gerçekleştirdi.

İlk deneme haberi Washington'ın en çok bu konuda zıtlaştığı Moskova'dan geldi. Rusya, Arktik Okyanusu ile Barents Denizi’ndeki denizaltılarından ''Sineva'' ve ''Bulava'' adlı balistik füzeleri fırlattı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, füzelerin teknik özelliklerinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi. İran da Devrim Muhafızları Ordusu aracılığı ile yeni denemesini duyurdu. Başarılı olduğu belirtilen denemede kullanılan füze tipi hakkında ise bilgi paylaşılmadı.  Kuzey Kore’ye yönelik ambargosu ile önce nükleer uzlaşıdan, ardından da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesi, dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getirdi. Pyongyang yönetimi, bir ay içinde 7’nci kez füze denemesi gerçekleştirdi. Kore Yarımdası’nın doğusundan fırlatılan 2 kısa menzilli füze, Japonya ile yarımada arasındaki Doğu Denizi’ne düştü. 

TRUMP KİM’İ SAVUNDU 

Füzelerin karasularına düşmediğini ve hasara yol açmadığını bildiren Japonya, buna karşın, son füze denemelerinin uluslararası toplum için ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Tokyo’dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir şekilde ihlal edildiğinin altı çizildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kararını savundu; kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadıklarını söyledi. Trump, ''Kim füzelerini denemeyi seviyor'' dedi. Füze denemesi yapan 3 ülkenin de ortak özelliği son dönemde her aldığı kararla tartışma yaratan ABD Başkanı Trump’a tepkili olması. 

PUTİN ORDUYA EMİR VERMİŞTİ

Rusya lideri Putin, önceki gün, ABD’nin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’daki bir adada uzun yıllardır ilk defa 500 kilometreden uzun menizlli füze denemesine karşılık olarak orduya uygun bir misilleme emri vermişti. İran ise nükleer anlaşmadan çekilen ABD’ye karşın anlaşmanın tarafı olan AB ülkelerinden yaptırımları aşmak konusunda yeterli desteği görememiş ve nükleer füze yapımında kullanılan uranyum zenginleştirme işlemine yeniden başlayacağını duyurmuştu. Kuzey Kore ise ABD’nin bir türlü kaldırmadığı yaptırımların sonlandırılması karşılığı nükleer deneme ve tesislerin sayısını azaltacağını belirtmişti.

KAYNAK: AKŞAM

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:33
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