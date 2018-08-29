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Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı

Bursaspor'un Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Love'un transferi için siyah beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun transferi noktasında prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil beyazlı kulübün, anlaşmadaki son pürüzleri gidermesinin ardından transferi açıklaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacak olan Vagner Love'un siyah beyazlı kulüpten aldığı 2.2 milyon Euro'luk ücret yarı yarıya (1.1 milyon euro) karşılanacak.

Brezilyalı futbolcu ile yapılacak görüşmelerin ardından Bursaspor'un bu transferi de açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
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