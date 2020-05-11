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Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe'de top koşturan Titi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:00:00 -
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi Süper Lig'den

Fenerbahçe, stoper için yurt içinden sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi ile ilgileniyor.

Yeni hedef Titi

2018'den bu yana sarı-kırmızılıların formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sonunda sözleşmesini tamamlıyor. Titi'nin sözleşmesinde 1 yıllık daha opsiyon bulunduğu ancak Brezilyalı oyuncunun Göztepe kulübünden izin isteyerek opsiyonu devreden çıkarıp Fenerbahçe'ye imza atacağı bildirildi.

Daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor formaları giyen Titi, büyük takımda oynama amacını gerçekleştirmek istiyor. Göztepe cephesi ise bu transferde halen umutlu. Titi'nin kendilerine söz verdiğini ifade eden Göztepeli yöneticiler "Bizimle görüşmeden ayrılmayacak. Biz masaya oturup anlaşmak için şartları konuşacağız" ifadelerini kullandılar.

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