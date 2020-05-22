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Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

İtalyan medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe, Atalanta forması giyen tecrübeli stoper Jose Luis Palomino ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:00:00 -
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

İki sezondur ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına devam ediyor. Bu bağlamda önceliği savunmaya veren Sarı-Lacivertliler, için dün İtalya’dan bir iddia daha ortaya atıldı.

Yeni stoper İtalya'dan 

Tuttomercato’nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta’nın Arjantinli stoperi Jose Luis Palomino’yu gündemine aldı.

30 yaşındaki oyuncunun Atalanta savunmasındaki önemine dikkat çekilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Atalanta üç sezon önce Ludogorets’ten Palomino’yu 4.5 milyon euroya aldı. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve Fenerbahçe’nin ilgisi çok büyük. Boca Juniors onu Arjantin’e geri götürmek için çok uğraşmış ama olmamıştı. Transferin yaz aylarında gerçekleşme olasılığı yüksek.”

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