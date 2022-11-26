Anlamıyorum, anlayamıyorum.. Karahasanoğlu tek tek sıraladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, AK Parti muhaliflerinin ikircikli tavırlarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarihte görülmemiş şekilde; PKK’ya, hatta ABD ile ilişkisi çok net ortada olan YPG vesaireye karşı en ciddi mücadeleyi veren TSK’nın bağlı bulunduğu bakan olarak destanlar yazarken, “Hah hah ha.. Türk askerine çuval geçiren adamdan madalya almıştı” diye suçlama yapmak isteyenlerin gerçek amaçlarını anlamıyorum, anlayamıyorum..

28 Şubatçı Çevik Bir’lerin, Çetin Doğan’ların aynı ABD’den aldığı madalyalara sessiz kalanların dertleri ABD’yle samimi şekilde iş tutanları görmezden gelip, ABD’ye had bildirenleri itibarsızlaştırmak isterken esas amaç ne?

ABD başımıza çuval geçirirken, şimdi onun başına çuval geçiriliyor, birileri de bundan rahatsız oluyor, açıkça olayı böyle tanımlamıyor da.. TSK’da belli rütbeye gelmiş herkese verilen madalyayı gerekçe gösterip, ABD’ye boyun eğmeyenleri itibarsızlaştırmak istiyorsa..

Bu kadar net bir algı operasyonunu, bu milletin yutacağını mı sanıyorlar, anlamıyorum, anlayamıyorum.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...