Anlamaları bu kadar çarpık! Erdoğan’ın sözlerini çarpıtan doktorlara!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) kışkırtmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtılması hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, devlet hastanelerinde çalışmayı bırakıp, daha yüksek ücret ödendiği için özel hastanelere geçmek isteyen doktorlarla ilgili yaptığı açıklama çarptırıldı..

Çarptırıldı, en hafifi..

Bilerek, kasden değiştirildi.

Söylenilen, sahtekarca başka şekilde gösterildi.

Söylenilen ne idi?

Birebir aktarıyorum:

“Son zamanlarda bir şey daha çıktı hastanelerde şöyle böyle oluyor diye. Bakın hatalarımız olabilir.”

Uygulamada yaşanabilen hataları peşinen kabul eden bir cumhurbaşkanı..

Ama suçlamalar ne?

“Tek adam diktatoryası”.

Konuşma sürüyor:

“Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz.”

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