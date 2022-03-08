Anksiyete nedir? Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

Son yıllarda pek çok sağlık sorunuyla ilgili araştırmalar öncelikle internet üzerinden yapılıyor. Kişiler yaşadıkları sorunları yazıp, hangi hastalığa işaret ettiğini araştırabiliyor ya da teşhisin ardından hastalığının boyutunu neyi ifade ettiğini internetten öğrenebiliyor. Sık sık araştırılan sağlık sorunlarından biri de anksiyetedir. Peki, anksiyete nedir belirtileri nasıldır? Anksiyete ne?

Anksiyete nedir?

Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük yaşamda kaygı duymak her ne kadar normal olsa da, dozunda bir aşırılık mevcutsa o zaman tıbbi bir hastalıktan söz edilebilir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanılan durumlara karşı korku vardır. Panik atak krizleriyle de kendini gösterebilir. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktivitelerin süregelmesini sekteye uğratır. Kontrol edilmesi ve yönetilmesi zor olduğu gibi, zaman öngörüsünde de bulunulamamaktadır. Bu halin belirtileri çocukluk, gençlik yıllarında başlayıp yetişkinliğe kadar devam edebilmektedir. Yetişkinlik döneminin ardından azalma eğilimindedir.

Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek,

Başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak,

Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek,

Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek,

İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek,

Çevreden kopmak, kaçmak istemek,

Kas ağrısı çekmek,

Hızlı nefes alıp vermek,

Çabuk gerilmek,

Titremeye, sallanmaya başlamak,

Umutsuz hissetmek,

Devamlı ağlamak istemek,

Konsantre olamamak,

Çabuk yorulmak,

Uykusuzluk çekmek,

Hatırlamakta zorlanmak,

Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak,

Anksiyete tedavisi var mı nasıl?

Anksiyete sorunuyla karşı karşıya kalanlar bu durumdan nasıl kurtulabileceklerini, tedavi yollarını merak ediyor. Anksiyete tedavisi mümkün bir sorundur. Öncelikli olarak kişilere düzenli bir antidepresan tedavisi uygulanır. Ayrıca hastaya yaşadığı sorunlardan kurtulması için terapilerde tavsiye edilir. Uzmanlar hastalığın tedavisinde ilaç ve terapinin ihmal edilmemesi gerektiği ifade ediyor.