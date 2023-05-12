Ankette çarpıcı sonuçlar! En çok memnun eden otomobiller belli oldu

Sikayetvar.com, son günlerin en çok konuşulan sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünü inceledi. Platformun 50 bini aşkın kullanıcıyla gerçekleştirdiği “Ürün İnceleme” anketlerinin baz alındığı çalışmada; Türkiye’nin otomotiv sektörüne bakışı, araç ve yakıt tiplerine göre memnuniyet düzeyleri, sektörle ilgili en çok şikayet edilen konular gibi birçok başlık masaya yatırıldı. Toplam 51 bin 245 anket verisiyle gerçekleştirilen araştırmada 43 marka ve 995 otomobil modeli kullanıcılar tarafından değerlendirildi. Çalışma, Ürün İnceleme anketlerinin son 6 ayı baz alınarak oluşturuldu.

Araştırmada, otomotiv sektörü “Otomobil Kategorisi” ve “Yakıt Tüketimi Kategorisi” olarak iki ana başlıkta değerlendirildi. Her bir başlıkta; genel memnuniyet, fiyat ve performans, tasarım, konfor, aksesuar ve elektronik, performans ve tüketim, yetkisi servis hizmeti, memnuniyet ve tavsiye, yakıt tüketimi, ikinci el satış ve ikinci el değeri kriterlerle kullanıcıların deneyimlerini 0-10 arasında puanlaması istendi. Otomobil kategorisinde; hatchback-compact, hibrid-elektrikli, panelvan, pick-up, sedan, sedan lüks, spor otomobil, spor otomobil lüks, station wagon-minivan, suv-crossover ve suv-crossover lüks araç tipleri yer alırken, yakıt tüketimi kategorisinde; benzin, dizel, LPG & benzin, hibrit ve elektrikli araçlar kullanıcıların değerlendirilmesine sunuldu.

En çok memnun eden elektrikli ve hibrit araçlar oldu

Verilere göre, tüm araç tipleri göz önünde bulundurulduğunda 8.6 skorla elektrikli ve hibrit araçlar en çok memnun kalınan araç tipi oldu. 8.59 skorla lüks spor otomobiller ikinci sırada yer alırken, onu sedan lüks ve suv-crossover lüks araç tipleri izledi.

En az memnuniyet skoru panelvana ait

Araştırma sonuçlarına göre genellikle ticari amaçla kullanılan panelvanların genel memnuniyet oranının diğer araç tiplerine göre geride kaldığı gözlemleniyor. Veriler 7.06 skorla genel memnuniyet oranının en düşük araç tipinin panelvan olduğunu gösteriyor. Pick-up ve spor otomobil türleri 7.9’luk skoru paylaşarak memnuniyet oranı en az olan araç tipleri olarak sıralanıyor.

Fiyat / performansta birincilik elektrikli ve hibrit araçlarda

50 bini aşkın kullanıcı deneyiminin yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, elektrikli ve hibrit araçlar fiyat / performans kriterinde birinciliği kimseye kaptırmadı ve 8.6 memnuniyet skoruyla ilk sırada yer aldı. Lüks spor otomobiller bu kriterde öne çıkan bir diğer tür oldu. Geniş bagaj alanı sayesinde oldukça yüksek bir yükleme hacmi sunan ve ticari amaçla da kullanılan pick-up’ların fiyat performans açısından 6.68 skorla en düşük memnuniyet oranına sahip olduğu görülüyor.

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Tasarım ve konforda kullanıcılar “sedan lüks” dedi

Tasarımda 8.6; konforda 9 memnuniyet skoruna sahip sedan lüks, kullanıcıların bu kriterlerde en çok memnun kalınan araç tipi oldu. Tasarımıyla kullanıcıları en memnun eden diğer araç tipleri lüks spor otomobiller, elektrikli ve hibrit araçlar olurken; konforda öne çıkan türler şöyle sıralandı: Lüks spor otomobiller, elektrikli-hibrit araçlar ve station wagon-minivanlar… Verilere göre 7.16 memnuniyet skoruyla panelvan tipi araçlar konfor alanında en düşük memnuniyet skoruna sahip olurken, tasarımda hatchback-compact en az memnuniyet skoruna sahip olan otomobil tipi olarak öne çıktı.

Aksesuar - elektronik ve performans-tüketimde ipi elektrikli ve hibrit araçlar göğüsledi

Aksesuar - elektronik kriterinde 8.73; performans - tüketim kriterinde 8.67 memnuniyet skoruyla memnuniyetin zirve yaptığı otomobil tipi açık ara farkla elektrikli ve hibrit araçlar oldu. Aksesuar & elektronik kriterinde en düşük memnuniyet skoru panelvana aitken, pick-up performans ve tüketim kategorisinin en düşük memnuniyet skorunun sahibi olan araç tipi olarak öne çıktı. Verilere göre yetkili servis hizmetinde kullanıcıları en çok memnun eden araç tipi lüks spor otomobil kategorisi iken, panelvan tipi araçlar yine bu kriterde sınıfta kaldı.

En çok tavsiye skoru lüks spor otomobillere!

Verilere göre otomobil sektöründe en çok tavsiye edilen araç tipinin lüks spor otomobil olduğu gözlemlendi. Lüks sedanlar ikinci, spor otomobiller üçüncü, elektrikli ve hibrit araçlar ise dördüncü sırada kendine yer buldu. Memnuniyet ve tavsiye kriterinde panelvanlar, 7.2 memnuniyet skoruyla en az tavsiye edilen otomobil tipi olarak değerlendirildi.

Yakıt tüketiminde elektrikli ve hibrit araçlardan vazgeçilmedi

Geleceğin otomobil tipi olarak tarif edilen ve her geçen gün yükselişini sürdüren hibrit ve elektrikli araçlar, yakıt tüketimi konusunda da 8.64’lük memnuniyet skoruyla kullanıcıları en çok mutlu eden araç tipi oldu. 5.99’luk memnuniyet skoru ile bu kriterde en düşük memnuniyet skoru ise pick-up’lara ait.

Yatırım aracı olarak elektrikli ve hibrit araçlar!

İkinci el satış ve ikinci el değeri kriterlerinin memnuniyet lideri yine elektrikli ve hibrit araçlar olurken pick-up tipi otomobillerin bu kriterlerde de en düşük memnuniyet skoruna sahip olduğu gözlemlendi.

Yakıt türüne göre hibrit araçlar memnuniyette zirvede!

Araştırmanın bir başka ayağını oluşturan yakıt tüketimi kategorisine göre “genel memnuniyet” skorunda zirveye adını yazdıran araç tipi 8.1’lik memnuniyet skoruyla hibrit otomobiller oldu. Benzinli araçlar, genel memnuniyet skalasında 7.7 ile ikinci sırada kendine yer bulurken, elektrikli ve dizel araç türleri 7.5’lik skorla üçüncülüğü paylaştı.

Yakıt türüne göre en yüksek memnuniyet skoru hibrit araçlarda

Yakıt türüne göre; fiyat & performans, tasarım, konfor, aksesuar & elektronik, performans & tüketim, yetkili servis hizmeti, memnuniyet & tavsiye ve yakıt tüketimi kriterlerinde, hibrit tipi araçlar memnuniyet skorunda en yüksek puanı aldı.

Kullanıcılar LPG’li araçlardan eskisi kadar memnun değil

Tasarım, konfor, performans & tüketim, yetkili servis hizmeti, memnuniyet & tavsiye ve yakıt tüketimi kriterlerinde en düşük memnuniyet skoruna sahip olan araç tipi, bu değerlendirme türünde, LPG ve benzini aynı anda kullanan araç sahiplerinden geldi. Veriler geçmiş yıllarda oldukça popüler olan LPG’li araç kullanımındaki memnuniyet oranının giderek düştüğünü gösteriyor.

Otomobillerle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Araştırmada otomotiv sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konular da incelendi. Verilere göre araçların pahalı olması en çok çözüm bekleyen konu olurken, personel davranışı, ayıplı ürün ve aracın arızalanması-çalışmaması öne çıkan diğer şikayet başlıkları olarak bildirildi. Otomotiv markalarla ilgili gelen şikayet başlıklarında öne çıkan konu ürünün arızalanması ya da çalışmaması ilk sırada yer aldı.