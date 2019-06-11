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Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili anket çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 17:38
Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde 76,9

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri öncesinde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayın yapacaklarını açıkladı.

16 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan ve CHP'li İsmail Küçükkaya'nın sunacağı ortak yayınla ilgili AREDA yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti.

Katılımcıların 76.9'u "evet" dedi

"Yıldırım ve İmamoğlu TV'de ortak yayına katılmalı mı?" şeklindeki soruya katılımcıların 76.9'u evet yanıtını verirken yüzde 23.1'i hayır cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:38
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya

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