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Aktüel Ankaralılara kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Ankaralılara kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:50:00 -
Ankaralılara kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı Ankara’da bugün de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi cep telefonlarına gönderilen SMS ve sosyal medya hesaplarından bugün öğleden sonra kuvvetli yağış olacağı beklentisini paylaşarak, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerinin kullanıldığı paylaşımlarda bulundular.

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