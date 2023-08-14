Ankaralı en pahalı ekmeği yiyor, en pahalı ulaşımı, en pahalı suyu kullanıyor ama en az hizmeti alıyor!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 buçuk yıllık hizmet süresini değerlendirdi. Özcan, “Bir belediyenin başarılı olup olmadığını sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan, billboardlarda asılı olan reklamlardan anlaşılmaz. Rakamlara bakacaksınız.” dedi.

Hakan Han Özcan, “AK Parti döneminde Ankara’ya yapılan yatırım yüzde 50’nin altına düşmezken şu anda bu rakam 30’lara kadar gerilemiş durumda. Yani Yavaş, ‘Gelirimin yüzde 30’unu ben Ankaralıya hizmet olarak ayırıyorum’ diyor. Ne yazık ki bu CHP’li belediyelerin hepsinde böyle. CHP Genel Başkanı ‘Ben bir kişi bile çıkarmayacağım’ diye şeref sözü vermişti. Ancak sadece Ankara’dan 5 bin kişi çıkardı. Bu çıkardığı personelin üzerine son günlerde aldığı bin kişilik İYİ Partili gurubunu da eklersek ile birlikte 17 bin 500 kişi aldı. Sayın Yavaş ek dersli öğretmenleri hallediyordu. EYT’yi çözüyordu. Ama kendi bünyesinde emekli olan EYT’linin hakkını bile veremedi. 500 EYT’li emekli maaşını almasına rağmen geçtiğimiz bayramda ikramiyelerini almasına rağmen kıdem tazminatlarını alamadı. Şu anda bu EYT’liler ile mahkemelikler. 500 kişi orada mağdur ediliyor ama Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden emeklilerle alakalı paylaşım yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Ankara'yı algıyla yönetiyor!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, katıldığı bir televizyon programında CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 4 buçuk yıllık karnesini belgeleri ile değerlendirdi. Özcan’ın değerlendirmesinde Ankaralının 4 buçuk yıldır çektiği çile gün yüzüne çıktı. 4 buçuk yıldır tek bir çivi çakmadan Ankara’yı sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği ile yöneten CHP’li Mansur Yavaş’ın 31 Mart öncesi verdiği vaatlerin tam tersini yaptığını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldığı canlı yayında belgeleri ile ortaya çıkardı.

“Yatırımda 27. oldular”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bir belediyenin başarılı olup olmadığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan, billboardlarda asılı olan reklamlardan anlaşılmaz. Rakamlara bakacaksınız. Şu anda Türkiye genelindeki 30 büyükşehir içerisinden yatırımda Ankara 27’nci sıraya düşmüş durumda. AK Parti döneminde ilk ondayken şu anda ne yazık ki 27’nci sırada. AK Parti döneminde Ankara’ya yapılan yatırım yüzde 50’nin altına düşmezken şu anda bu rakam 30’lara kadar gerilemiş durumda. Yani Yavaş, ‘Gelirimin yüzde 30’unu ben Ankaralıya hizmet olarak ayırıyorum’ diyor. Ne yazık ki bu CHP’li belediyelerin hepsinde böyle. AK Partili belediyelere baktığımız zaman bu oranlar şu anda yüzde 60’lara çıkıyor. Yandaşları personel olarak alırsanız, işçi maliyeti artarsa, faiz giderleri artarsa sen vatandaşa bir yatırım ayıramazsın, hizmet edemezsin. Sonra da çıkıp ‘Ben engelleniyorum.’ diye algı yapmaya çalışıyorlar. İstanbul’da aynı kaderi yaşıyor. Bizim zamanımızda İstanbul birinci sıradan aşağı düşmezdi. Bu rakamlar bir belediyenin başarı performansını anlamamız için yeterli. Şu anda Ankaralılar alamadıkları hizmetlerden dolayı çok pişman. Ankara, İstanbul’dan bile kötü durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hülyaları niyetlerini ve gerçek yüzlerini ortaya çıkarmış oldu.” dedi.

“Hizmette sonuncu kadrolaşmada birinci”

AK Parti’den CHP’ye geçtikten sonra ABB’ye alınan personel sayılarına da değinen Özcan, “CHP Genel Başkanı ‘Ben bir kişi bile çıkarmayacağım’ diye şeref sözü vermişti. Ancak sadece Ankara’dan 5 bin kişi çıkardı. Bu çıkardığı personelin üzerine son günlerde aldığı bin kişilik İYİ Partili gurubunu da eklersek ile birlikte 17 bin 500 kişi aldı. Biz 29 bin 500 kişi ile ABB’yi devrettik. Bu kadrolaşma Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasıdır. Şu anda ABB’nin kadrosu 42 bin 500 kişi. Bir kişinin belediyeye maliyeti 35 bin TL. Hizmette sonunculuğa oynuyor ama kadrolaşmada birinciliğe oynuyor.” diye konuştu.

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Özcan şöyle devam etti; “Emeklilere şirin gözükmek için ‘yardım yapacağız’ diye bir paylaşımı oldu Sayın Yavaş’ın. Ek dersli öğretmenleri hallediyordu. EYT’yi çözüyordu. Ama kendi bünyesinde emekli olan EYT’linin hakkını bile veremedi. 500 EYT’li emekli maaşını almasına rağmen geçtiğimiz bayramda ikramiyelerini almasına rağmen kıdem tazminatlarını alamadı. Şu anda bu EYT’liler ile mahkemelikler. 500 kişi orada mağdur ediliyor ama Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden emeklilerle alakalı paylaşım yapabiliyor. Çalışan personeline de mesaj atarak ‘Eğer borçlanma verilirse maaşlarınıza zam yapabiliriz’ dedi. Kredi talebi onaylanmayınca kıyameti kopardı. Ama bakıyorsunuz Yavaş’ın zaten 4 Milyar 300 Milyonluk hazırda bir kredisi var. Şu anda 4 Milyar kredi alabilmek için ABB meclisini baskı altına almaya çalışıyor. Yavaş’ın derdi kredi değil. Yavaş’ın derdi ‘Engelleniyoruz’ diyerek algı oluşturup mağduru oynamak. Yavaş engelleniyor olsa merkezi hükümetten aldığı yüzde 85’lik bütçe alamaz. Çevre Bakanlığı’ndan ABB gelir elde etsin diye arazi verilmezdi.”

“İnsanlar kuru ekmeğe muhtaç oldu”

Personel maaşlarında gelinen son noktayı anlatan Özcan, “ABB’de çalışan personel isyanda. AK Parti döneminde çalışan bir mühendis asgari ücretin yüzde 174 fazlasını alıyordu. Ancak personele uygulanan baskı ve mobbing sonrası insanların maaşlarını düşürdüler. AK Parti döneminde mühendis brüt 36 bin TL maaş alacakken şimdi 26 bin TL almak zorunda bırakılıyor. Teknisyern 25 bin TL alacakken 18 bin 500 TL almaya zorlandı. Genel Başkanları da Yavaş’ta ‘işçi çıkarmayacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ dedi. Ancak gelinen noktada insanlar kuru ekmeğe muhtaç oldu.” şeklinde konuştu.

“Ankara en pahalı ulaşımı kullanıyor”

Ankaralının fahiş fiyata kullandığı ulaşıma da değinen Özcan, “Eskiden Ankara’da bir yerde bir yere gitmek istediğiniz zaman ikinci binişiniz ücretsiz olurdu. Şu anda bu aktarmalara da ücret alınıyor. Ulaşımda indirim yapacaklarını iddia edenler ne yazık ki bindirim yaptılar. Ankara’da bugün tam biniş 15 TL. Ama bu fiyata aktarma eklendiği zaman 15 TL olmuyor ne yazık ki. Bir kişinin günlük yol parası 40-45 TL arası oluyor. Seçim vaadi olarak ‘belli saatler aralığında çalışanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz’ diyen kişi yaptı bunu. 150 otobüs şu anda ABB garajında parça gelsin diye bekletiliyor. 15 tren seti çürütülüyor. Metro yürüyen merdivenleri, asansörleri arızalı.” ifadelerini kullandı.

“Hayırda değil şerde yarışıyorlar”

Ankara’da kullanılan suyun en pahalı su olduğunu söyleyen Özcan, “Yavaş bununla alakalı da çok büyük vaatlerde bulunmuştu ancak gelinen noktada CHP’li belediyeler arasında en pahalı 5’nci suyu Ankara kullanıyor. Bala da bir amcamıza 12 bin 800 TL fatura gönderdiler. O amcamızın iki ineği vardı birini satmak zorunda kaldı. Hayırda yarışmaları gerekirken şerde yarışıyorlar. Biz bu su maliyetlerine itiraz ettik yüzde 50 indirilmesi için önerge verdik. Kabul de edildi. Ancak Yavaş daha önerge geçmeden Ankara’da yardıma muhtaç insanların yardımlarını kesti. Ankara kart çıkardık diye hava atıyorlar. Ama garibanın hakkına göz dikiyorlar.” diye konuştu.

Ankara’da satılan halk ekmek fiyatlarını Türkiye genelinde değerlendiren Özcan ,”Vatandaşlarımız kaliteli ekmeği ucuza yesinler diye bazı belediyeler halk ekmek üretiyor. Türkiye’de her yerde aynı un, aynı şeker, aynı su kullanılıyor. Buna rağmen CHP’li Bilecik 7 TL, İstanbul 6.50 TL, Edirne 6 TL, Ankara 5 TL, Antalya 4.50 TL’den satıyor. AK Partili Erzurum 3 TL, Şanlıurfa 3 TL, Kahramanmaraş 3.50 TL, Kayseri 3.75 TL, Malatya 4 TL’den satıyor ve Elbistan belediyemiz deprem gören bir yer olmasına rağmen halka ekmeği ücretsiz veriyor. CHP’li belediyeler nerde AK Partili belediyeler nerde.” dedi.

“YAVAŞ doğrudan ihale yapmış”

ABB tarafından adrese teslim ihale rakamlarını açıklaya Özcan, “Yavaş döneminde 2 bin 345 ihale yapılmış. Bu ihalelerin sadece yüzde 14,58 yani 342 ihale açık ihale şeklinde yapılmış. Bu ihalelerin bin 803 tanesi de 21/b kapsamında doğrudan ihale olarak verilmiş. Doğrudan verilen ihale de yüzde 76,89’a denk geliyor. Yavaş ne demişti. Biz istesek öyle bir yandaş olsa direk verirdik’ diyordu. Ama oranlara baktığımız zaman Yavaş direk ihaleleri doğrudan temin yoluyla vermiş.” vurgusunu yaptı.