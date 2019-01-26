Ankaragücü'nden Pazdan hamlesi - Polonya temsilcisi Legia Varşova, defans oyuncusu Michal Pazdan'ın Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giyen defans oyuncusu Michal Pazdan'ı transfer etmeye hazırlanıyor. Legia Varşova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Polonyalı stoperin takım kafilesinden ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği ve Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Bu sezon Legia Varşova formasıyla 7 maçta 1 kez ağları sarsan Pazdan, Polonya Milli Takımı'nda ise 35 karşılaşmada görev aldı.

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