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Ankaragücü'nden Kartal'a '1 TL' göndermesi!

Ankaragücü, Beşiktaş maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
Ankaragücü'nden Kartal'a '1 TL' göndermesi!

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.

1 TL OLMASININ NEDENİ; SON MAÇ

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmış

GALATASARAY MAÇI 30 TL

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti. (Sporx)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:34
  1. Ankaragücü
  2. Beşiktaş

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