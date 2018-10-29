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Ankaragücü'nden flaş İsmail Kartal açıklaması!

Ankaragücü Kulübü İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberlere yönelik bir açıklamalada bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 02:58
Ankaragücü'nden flaş İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında "Fenerbahçe'den teklif gelirse cevabınız ne olur?" şeklindeki soruya "Uygun şartlar olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz." yanıtını verdi.

Ankaragücü kulübü teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sözleriyle ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü kulübünden yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifini kabul edeceği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, karşılaşma sonrası karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kendisine “Fenebahçe yarın size ihtiyacımız var derse ne dersiniz?” şeklinde yöneltilen soruya “Ben Ankaragücü'nün mukaveleli teknik direktörüyüm. Şuan Ankaragücü'nün başarısından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Beni 2 kere gidip 3 kere gelen teknik direktörlerle karıştırmayın. Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz” şeklinde yanıt vermiştir.

Hocamızın yapmış olduğu açıklamanın bütününü yayınlamak yerine sadece “Uygun şartlar uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz” cümlesini kullanarak gündem yaratmak isteyen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, “Ankaragücü'nde mukavelem devam ederken başka bir takım ile görüşecek kadar karaktersiz değilim. Bu Fenerbahçe de olsa böyle bir davranışta bulunmam. Bana destek olup başarı bekleyen büyük Ankaragücü camiasına daha büyük başarılar kazandırmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyor ve görevimin başında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, hafta içi konu ile ilgili detaylı açıklama yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 02:58
  1. İsmail Kartal
  2. Ankaragücü
  3. Fenerbahçe

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