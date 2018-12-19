Ankaragücü, yeni hocası ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdi.19 Aralık 2018 Çarşamba 22:57
MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile anlaştı. İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe Bayram Bektaş getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram Bektaş, Ankaragücü'müzde. Değerli teknik direktörümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Göztepe'yi çalıştırdı
Bayram Bektaş, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'de görev yapmıştı.
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