Ankaragücü ve Konyaspor Hugo Firmino'ya talip oldu! Portekiz medyasında yer alan habere göre, Ankaragücü ve Konyaspor sözlemesi sona eren Hugo Firmino için nabız yokladığını duyurdu.

Yeniakit.com.tr- Portekiz medyasından A Bola'da yer alan habere göre Ankaragücü ile Konyaspor Cova da Piedade ile sözleşmesi ay sonunda sona eren 30 yaşındaki Hugo Firmino için nabız yokladığı iddia edildi. Firmino bu sezon 37 maçta 7 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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