THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarın yaptığı doğru değil

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 sona eren Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 02:55
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarın yaptığı doğru değil

Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmaya 1 puan hedefleyerek çıktıklarını belirterek, “Rize’ye bugün 6-7 oyuncumuzdan eksik ve yoksun geldik. Sonuçta bugün buradan en az 1 puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularımın hepsi taktiksel olarak verdiğim görevleri yerine getirdiler. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. İki taraftarın birbirleriyle çekişmesiyle ortam gerildi. Rizespor o ara tempo yaptı. Biz de biraz geriye yaslanmak zorunda kaldık. Çok güzel bir gol attılar. Ardından bir penaltı kazandılar. Penaltıyı bugün Türkiye Süper Lig’inde kendisine ilk kez şans verdiğim, çok güvendiğim ve Türk futboluna armağan edeceğimizi düştüğüm Altay kurtararak takıma büyük moral ve güven verdi. Oyun içerisindeki davranışlarıyla da takıma güven verdi. Onu da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

"Taraftarın yaptığı doğru değil"

Karşılaşmanın 61. dakikasında Ankaragücü taraftarlarının "Bize her yer Trabzon" ve "Rizespor kümeye" diye bağırmasını doğru bulmadığını dile getiren İsmail Kartal, “Taraftarlar arasında bir gerilim yaşandı. Bunlara gerek yok. Biz futbolun güzelliklerini konuşalım. Futbolcular mücadelelerini versinler. Ankaragücü ile Rizespor birbirlerine çok uzak camialar değil. Taraftarın yaptığı doğru değil. Ankara’ya gidince başkan ile görüşeceğim ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Her iki takım sahada centilmence mücadelemizi yapalım, yenersin yenilirsin. Sonuçta hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Ortamların gerilmesi güzel değil. Rize’nin durumu da şu anda sıkıntılı. Kritik bir durumdan geçiyorlar. Her ne kadar bugün biz 20 puana ulaşsak da, bizim de kendimize göre sıkıntılarımız var. Buna rağmen mücadele ediyoruz, bunlara gerek yok. Taraftarlarımızın adına da Rizespor taraftarına inşallah böyle bir şey olmaz. Güzel birlikteliklerle, kardeş olarak maçları izlesinler” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 02:55
  1. Trabzon
  2. İsmail Kartal
  3. Ankaragücü
  4. Rizespor
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didier Drogba önerdi Galatasaray transfer ediyor! İşte o golcü oyuncu...
    1. Didier Drogba önerdi Galatasaray..
    2. Fenerbahçe'de sürpriz forvet hamlesi!..
    3. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    4. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    5. Kırmızı kart yiyen futbolculara kızdı,..
    6. Ve sonunda bu rezalete 'dur' diyen bir..
    7. Pentagon'dan Türkiye raporu:..
    8. Deriner Barajı'ndan ekonomiye dev katkı
    9. 'Petrol yerine artık bilginin..
    10. Erbaş: İslam topraklarında akan kandan..
    11. 17. Marakeş Uluslararası Film..
    12. ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına..
    13. "Putin ile Trump, ‘ayaküstü’ görüşecek"
    14. New York borsası yükselişle kapandı
    15. Serbest bırakılmayı uman Demirtaş..
    16. Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram..
    17. İtalya'da "yaşlılık yaşı" 75'in..
    18. Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş'..
    19. Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de..
    20. Kilis'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış